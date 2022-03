Lucro da Volkswagen aumenta 78% para 14.843 milhões de euros em 2021

O fabricante automóvel Volkswagen revelou esta terça-feira que o lucro aumentou 78,1% em 2021, para 14.843 milhões de euros, face ao ano anterior, penalizada pela escassez de semicondutores e a queda nas vendas.

A Volkswagen, no período em análise, faturou 250.200 milhões de euros (+12,3% que no ano anterior), depois da venda veículos mais caros e da subida dos preços, além de ter alcançado um resultado operacional de 19.275 milhões de euros (+99,2%).

A multinacional considerou que obteve uns resultados sólidos e uma boa margem de rentabilidade operacional, pese embora a escassez de semicondutores e ter vendido menos carros que em 2019 (2,4 milhões de euros) .

No entanto, no ano passado, a queda nas vendas, face a 2020, foi de 581.000 unidades, situando-se em 8,576 milhões de unidades.

A rentabilidade operacional sobre as vendas foi de 7,7% no ano passado, comparado com os 4,3% no ano anterior.

O grupo mantém uma posição em liquidez de 26.685 milhões de euros em termos homólogos e aumentou-a em 5.000 milhões na comparação com 2019.