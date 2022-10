Loures quer criar polo tecnológico até 2025

Mostrar o potencial do concelho para acolher empresas ligadas à inovação e às novas tecnologias, mas também noutros setores, criar emprego e aproximar os empresários locais do município são os objetivos da mostra "Loures investe em Si", que decorrerá esta sexta e sábado no Pavilhão Paz e Amizade. Até ao final do atual mandato, a prioridade será criar um hub de inovação.