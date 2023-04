Local Stars. O projeto que põe pratos de chef nos aviões da TAP

Local Stars nasceu de um casamento entre o The Art of Tasting Portugal - plataforma de mapeamento e organização de experiências focadas na gastronomia portuguesa -, e a TAP Air Portugal. O projeto levantou voo no início de março, a bordo da classe executiva da companhia aérea portuguesa, com a garoupa a brilhar num menu criado pelo chef Henrique Sá Pessoa, que está disponível até ao final de abril.

O objetivo do Local Stars é dar a conhecer e valorizar o país e as regiões através dos seus produtos e gastronomia.

Entre março e abril, o chef Henrique Sá Pessoa trabalha a garoupa como produto estrela da região de Lisboa, de maio a junho o chef Cláudio Pontes representará a região dos Açores e em julho e agosto, em representação da região do Algarve, a promoção fica a cargo da chef Noélia Jerónimo.

À conversa com o Dinheiro Vivo, Patrícia Dias e Adriana Fournier, fundadoras e diretoras da Chefs Agency e também do The Art of Tasting Portugal, explicam que o Local Stars é "a materialização do conceito do The Art of Tasting Portugal a bordo da TAP, com os menus na classe executiva, mas também com outras ações no lounge".

Além das refeições a bordo, serão ainda difundidos conteúdos em vídeo alusivos ao Local Stars em todas as classes dos aviões de longo curso.

