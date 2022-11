Menos outdoors, menos painéis publicitários (múpis), mas muito melhor comunicação, seja publicitária, institucional ou até de serviços. É esta a promessa da revolução no mobiliário urbano que se está já a operar em Lisboa, na sequência do contrato assinado entre a câmara alfacinha e a empresa JCDecaux. Objetivo que só é possível visar dadas as ferramentas da digitalização.

"Segundo o nosso caderno de encargos, vamos ter 24% de redução dos [painéis de] dois metros quadrados e 58% de redução do grande formato [outdoors]", diz ao DN o diretor-geral da JCDecaux em Portugal, Philippe Infante, referindo-se ao acordo assinado a 15 de setembro, que atribuiu à multinacional sediada em França a exploração dos espaços publicitários na cidade. "Vamos ter uma cidade com menos ativos, mas vai ser a mais digitalizada do mundo."