Lisboa-Porto de comboio por 5 euros: CP lança campanha de Natal e Ano Novo

A CP vai prolongar a campanha de descontos nos comboios Intercidades e Alfa Pendular. Entre 20 de dezembro e 15 de janeiro, há 4620 viagens com 80% de descontos para vários destinos e mesmo no período de Natal e de Ano Novo. Os bilhetes têm de ser comprados com a antecedência mínima de 10 dias em relação à data da viagem.

Por exemplo, é possível comprar viagens Lisboa - Braga e Lisboa - Guimarães desde 5,50 euros; Lisboa - Guarda desde 4,50 euros; Lisboa - Covilhã desde 4,00 euros; Lisboa - Faro desde 4,50 euros; Lisboa - Beja desde 3,00 euros; Lisboa - Évora desde 2,50 euros; e Lisboa - Viana do Castelo desde 6 euros, informa a CP em nota de imprensa divulgada esta terça-feira.

A transportadora pública lembra que "os preços promocionais são aplicados até esgotarem todos os bilhetes abrangidos pela promoção". Um terço dos bilhetes (1700) vai servir para as viagens entre Lisboa e Porto (e vice-versa).

A empresa pública de comboios tem reforçado, desde o início do ano passado, as campanhas para os serviços de longo curso, que começaram em 2013. Isto permitiu um aumento da procura de 37% no Intercidades e Alfa Pendular entre 2013 e 2018, segundo a CP.

Também permitiu que a transportadora tornasse estas viagens mais rentáveis, considerando que o Outono e o Inverno são as épocas com menor procura de passageiros.

jornalista do Dinheiro Vivo