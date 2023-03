Lidl investe 110 milhões de euros em entreposto em Loures

Foi oficialmente apresentado esta terça-feira o novo entreposto do Lidl. Uma obra que já teve início e que, segundo a empresa, não só representa um investimento de 110 milhões de euros como irá possibilitar a criação de mais de 200 novos postos de trabalho e contará com o envolvimento de mais de 80 empresas portuguesas na sua construção.

A rede alemã acredita que o novo centro logístico irá promover um melhor abastecimento das lojas da região centro, mesmo porque o projeto contempla mais do que "apenas" o entreposto. Também abarca obras nas vias estruturantes de acesso a zonas habitacionais e de futura indústria.

O novo entreposto tem uma área de implantação de cerca de 54 mil metros quadrados e capacidade de armazenamento para mais de 44 mil paletes. A par disso "contará com os materiais mais eficientes do mercado e com soluções de conforto de trabalho e operação vanguardistas", segundo a empresa.

O Lidl referiu ainda que na construção da obra estarão envolvidas mais de 80 empresas portuguesas, num total de 350 colaboradores. Há ainda um outro destaque a fazer: a complexidade envolvida no desenvolvimento do empreendimento. Isto porque o novo entreposto será implantado numa antiga pedreira e vazadouro, cuja atividade cessou no ano 2000, e procura o reaproveitamento dos produtos de vazadouro aí colocados, exigindo um projeto cuja componente geotécnica é de enorme impacto e importância, a movimentação de quase 2 milhões de m3 de terra.

