Leroy Merlin reforça plano de incentivos para os seus colaboradores

A empresa Leroy Merlin, ao longo deste ano, tem vindo a reforçar o plano de incentivo para os seus colaboradores, nomeadamente através do aumento do salário de referência em 10% face ao salário mínimo nacional e da distribuição de um voucher de 125€ do supermercado Auchan para reforçar o apoio extraordinário do Governo.

No total, a Leroy Merlin distribuiu 13,6 milhões de euros pelos seus colaboradores, o que representa dois salários extra por colaborador. Esta decisão parte do propósito da empresa de partilhar o sucesso dos seus resultados e criar um Impacto Positivo nos colaboradores em Portugal.

O bem-estar financeiro dos colaboradores é um pilar base da estratégia de recursos humanos da empresa, que ao longo dos anos tem apostado em medidas de reforço do plano de benefícios e posicionamento salarial.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Este ano, decidimos ir mais longe nas vantagens que oferecemos aos colaboradores e, para além de repartir os resultados da empresa por todos, pelo seu forte contributo, implementámos medidas extraordinárias. Estas medidas surgem como resposta à entrega e compromisso das nossas equipas e ao contexto económico atual. Estamos muito orgulhosos do percurso que temos vindo a fazer com os nossos colaboradores e é importante que todos se sintam valorizados pelo impacto que têm no nosso negócio", afirma Ana Herrero, Líder de Desafio Humano da Leroy Merlin Portugal.

Os colaboradores da Leroy Merlin também têm acesso a vantagens para facilitar o seu dia-a-dia como seguro de saúde e de vida, serviços de bem-estar psicológico, modelo de trabalho híbrido, dois dias de descanso extra por ano, entre outras.

A empresa tem vindo também a apostar na formação dos seus trabalhadores, sendo que investiu um total de mais de 228 mil horas entre todos os colaboradores.

"Estamos a passar por um momento com alguma incerteza do ponto de vista económico e, por esse motivo, queremos estar ao lado das nossas equipas. Na Leroy Merlin somos e praticamos uma cultura Human First!", acrescenta Ana Herrero, Líder de Desafio Humano da Leroy Merlin Portugal.