Leica produz binóculo 100% português em Famalicão

A fábrica de Famalicão da alemã Leica acaba de lançar no mercado mundial o primeiro produto 100% concebido e produzido na unidade portuguesa. O binóculo da gama Trinovid é fruto de um trabalho de mais de dois anos e que obrigou a um investimento de 2,5 milhões de euros, revelou Pedro Oliveira, administrador da empresa. A ambição é lançar novos produtos made in Portugal, provavelmente ainda este ano ou em 2021.

A equipa de desenvolvimento da Leica inspirou-se no monóculo concebido pela marca alemã para a Missão Apollo 11 (viagem já com 50 anos e que ficou para a história quando o astronauta Neil Armstrong se tornou o primeiro ser humano a pisar a Lua) para conceber o binóculo Trinovid Classic. O produto está já à venda desde dezembro nas mais de 70 lojas da Leica no mundo, inclusive no espaço da marca no Porto, e tem um preço aproximado de 1100 euros. A produção anual ronda as 1500 unidades.



Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia