Leão corta défice e culpa o vírus por 40 mil milhões de euros em nova dívida

O ministro das Finanças, João Leão (C), acompanhado pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro (2E) pela secretária de Estado das Finanças, Cláudia Joaquim (3D), pelo Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes (3E), pelo Secretário de Estado do Tesouro, Miguel Cruz (2D), pelo Secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes (E) e pelo Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Moz Caldas (D) fala aos jornalistas após entregar ao presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues (ausente da foto), o Orçamento de Estado para 2022, na Assembleia da República, em Lisboa, 11 de outubro de 2021.

O défice público de Portugal medido em contabilidade nacional (a que interessa a Bruxelas) vai levar um novo corte em 2022, devendo cair de um valor equivalente a 4,3% do produto interno bruto (PIB) para 3,2% do PIB no ano que vem, avança o Ministério das Finanças, de João Leão, na proposta do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).

O governo garante que as contas públicas estão em ordem e no bom caminho e ainda diz que mais de 15% da dívida pública total é dívida nova e culpa direta da crise pandémica. As contas vão andando porque o crescimento deste ano até foi revisto em alta de 4% no Programa de Estabilidade de abril para 4,8% agora.

Este impulso é importante para 2022, dando um pouco mais de escala ao crescimento previsto de 5,5% no ano que vem. Vai ajudar a baixar o desemprego que, segundo diz agora o governo, "deverá descer para 6,5% da população ativa, atingindo o valor mais baixo desde 2003". Esta retoma prevista não pôs o país a convergir com a Europa este ano, mas em 2022 a convergência real vai acontecer, novamente.

A ajudar as contas, o governo prevê uma execução generosa da nova geração de fundos europeus, designadamente no Plano de Recuperação e Resiliência, alguma calibragem nos impostos de modo a dar mais algum poder de compra a partes da classe média (via desdobramento de alguns escalões do IRS), mas também algumas medidas dirigidas aos mais pobres e aos mais jovens.

Para não variar, o documento foi novamente entregue ao Parlamento no limite do prazo legal. Agora é dia 10 de outubro, mas como 10 era domingo avançou-se para dia 11 e era quase meia-noite quando Eduardo Ferro Rodrigues, o presidente da Assembleia da República, recebeu a pen das mãos de João Leão.

"O défice orçamental situar-se-á em 3,2% do PIB, tal como previsto no Programa de Estabilidade e partindo de um défice estimado de 4,3% em 2021. Em termos de finanças públicas, recorde-se o legado de dívida pública deixado pela crise pandémica, de cerca de 40 mil milhões de euros (20% do PIB)", diz o documento que sintetiza o OE2022.

Ou seja, perante uma dívida de grande dimensão (ficou em 126,9% do PIB em 2021 e em 2022 deve continuar acima dos 120%, nos 122,8%, um dos maiores fardos do mundo desenvolvido), o governo vem acenar que não há aqui um descontrolo que possa ser imputado a uma má gestão das contas, mas antes à pandemia. Ou seja, excluindo esse efeito pandémico a dívida até já poderia estar abaixo de 100%, infere-se da narrativa das Finanças neste orçamento.

Contas feitas, João Leão está a dizer que cerca de 15% da dívida total que é imputada aos contribuintes é, como referido, dívida nova classificada como "legado da crise pandémica".

O Ministério das Finanças recorda ainda que "entre 2015 e 2019, Portugal foi o segundo país europeu que mais diminui a dívida pública em percentagem do PIB" e que "com a recuperação económica, esse trajeto deverá ser rapidamente retomado".

Num discurso claramente virado para os investidores estrangeiros, as Finanças argumentam que "ao longo de 2021, a credibilidade externa foi novamente comprovada, com uma emissão histórica com taxa de juro negativa, a subida de rating por parte da agência Moody's e a primeira emissão a 30 anos desde 2015".

Assim, "o caminho de credibilidade externa trilhado ao longo dos últimos anos, permitiu-nos poupar 3000 milhões de euros em juros face a 2015". Credibilidade externa e, o governo não diz, sobretudo efeito da política monetária do Banco Central Europeu (BCE), que está há vários anos já nos mercados a comprar dívida dos países da zona euro aos bancos comerciais, o que faz descer as taxas de juro.

Mais de 25% do PRR executado em 2022, promete o governo

O governo repete mais de 500 vezes a palavra investimento neste relatório do OE2022, o que mostra bem a importância do conceito e dos valores em jogo.

Apoiado nos dinheiros europeus, o governo promete quase um choque de investimento público (uma subida de 30% face a 2021, o maior salto desde o tempo de Sócrates, como escreveu há dias o Dinheiro Vivo) que depois, supostamente, puxará muito pelo investimento privado.

No global, o investimento anual (formação bruta de capital fixo) avança uns expressivos 8,1% em termos reais no próximo ano, o maior registo desde 2017. As exportações também aceleram, para 10,3% ao ano em 2022. O consumo privado modera o ritmo, para 4,7%. O consumo público trava para 1,8%.

Mas é no investimento financiado por fundos de fora que parece estar o segredo. "Em 2022, o crescimento económico estará fortemente alicerçado no investimento público, que crescerá cerca de 30% (através da implementação de projetos de investimentos estruturantes e do Programa de Recuperação e Resiliência)".

Segundo previsões do próprio governo, "2022 vai ser o primeiro ano completo de execução do PRR, estimando-se a execução de cerca de 4340 milhões de euros, dos quais aproximadamente 3000 milhões de euros em subvenções".

Ou seja, mais de 20% das subvenções europeias (um pacote global de 13,9 mil milhões de euros a executar até 2026) vão ser consumidas já em 2022. Se olharmos para o bolo todo (16.644 milhões de euros porque deve somar-se 2700 milhões de euros em empréstimos), o governo quer gastar ou executar mais de 25% do pacote de recuperação.

Destaque também para dois mega projetos. O OE2022 diz que quer avançar no "Plano de Recuperação de Aprendizagens que prevê o investimento de 900 milhões de euros em dois anos letivos para o reforço da escola pública, dos recursos humanos e das suas infraestruturas tecnológicas".

E, numa altura em que se está a instalar, de novo, um clima de alta tensão nos hospitais que dizem ter falta de pessoal e de meios para prestarem serviços universais que não estão relacionados com a pandemia, o governo acena: "o reforço da capacidade do Serviço Nacional de Saúde continuará, com um aumento do orçamento cerca de 700 milhões de euros, de forma a recuperar rapidamente a atividade assistencial, através da contratação adicional de profissionais de saúde e do ganho de autonomia dos serviços para contratarem profissionais em falta".

Para além do PRR, "vai prosseguir a realização de um conjunto de investimentos estruturantes já em curso, designadamente na ferrovia e nos metros de Lisboa, Porto e Mondego, atingindo um valor global de praticamente 2000 milhões de euros (+ 44% que em 2021)".

"Portugal será um dos países da UE com o maior crescimento do investimento público, cerca de 30%", quando a média europeia ronda os 7,2%, congratulam-se as Finanças.