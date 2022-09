Lagarde anuncia subida das taxas de juro nas próximas reuniões do BCE

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, anunciou esta quarta-feira o aumento das taxas de juro nas próximas reuniões do Conselho do BCE, sendo que a próxima é em 27 de outubro, para combater a inflação.

"A médio prazo temos de trazer a inflação de volta aos 2,0% e faremos o que temos de fazer. Isto é, continuar a aumentar as taxas de juro nas próximas reuniões", disse Lagarde num evento em Frankfurt.

Segundo Lagarde, se o BCE não optar por esta via, as consequências para a economia serão mais graves do que o aumento do custo do crédito.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia