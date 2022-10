Jovens trabalhadores com isenção até 50% em sede de IRS

Na proposta de Acordo de Rendimentos entregue esta quinta-feira aos parceiros sociais, o governo concretiza o que tinha inicialmente sinalizado como o alargamento do IRS Jovem. Assim, segundo o documento, "o benefício anual do IRS Jovem sobe para 50% no primeiro ano, 40% no segundo ano, 30% nos terceiro e quarto anos e 20% no quinto ano". Também serão aumentados os limites máximos do benefício em cada ano.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia