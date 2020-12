José Mourinho: "Hoje os jovens com conhecimento científico e sem carreira no futebol já podem ser treinadores de topo"

O treinador de futebol português José Mourinho recebeu da Web Summit o prémio de Innovation in Sport, com a entrega a ser feita a partir de Lisboa para Londres por António Costa (com mil participantes a assistir). O primeiro-ministro, a falar inglês, destacou os níveis de excelência do técnico. "Inclui tecnologia e conhecimento científico na profissão e tornou-se num dos treinadores mais inovadores e com mais títulos a nível mundial, com 25 troféus importantes já ganhos", disse.

José Mourinho, a partir de Londres, agradeceu e foi depois entrevistado por um jornalista do Financial Times. "Estava há algum tempo orgulhoso por ter a Web Summit em Portugal, agora fico muito honrado por este prémio", explicou técnico, que admite que "o desejo diário de continuar a aprender" está na base do seu sucesso.

Já sobre a forma como quebrou barreiras no futebol no início da sua carreira, Mourinho admite que o seu maior orgulho "é ver como ajudei a quebrar a barreira de que o treinador tem de ser um jogador de sucesso". "Hoje os jovens com conhecimento científico e sem carreira no futebol já podem ser treinadores de topo e isso não existia na minha altura", admite.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Quando a sua carreira começou "era um período muito diferente de hoje" e havia "um muro alto para ser treinador de topo sem ter carreira como jogador". O técnico destacou ainda a importância de uma equipa técnica com "muito conhecimento científico" no futebol atual para ter sucesso, além de "uma paixão enorme pelo futebol e desejo de vencer".

"Acho que é algo que deixo para trás como triunfo, o quebrar essa barreira e atualmente já se vê miúdos a estudarem e procurar conhecimento cientifico com a possibilidade de serem treinadores de futebol, antes isso não acontecia".

Live. Acompanhe em Dinheiro Vivo toda a informação sobre a Web Summit