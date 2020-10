João Leão promete 965 milhões para manter emprego e ajudar à retoma

Tabelas de retenção na fonte do IRS reduzem em 200 ME valor pago por famílias

Setor a setor: as principais medidas na proposta do OE

O ministro das Finanças insiste que este é um Orçamento do Estado "certo para Portugal" que responde à pandemia com a proteção dos postos de trabalho e do rendimento das famílias e promete não hesitar "em lançar mais medidas anticíclicas".

João Leão, que apresentou o seu primeiro Orçamento depois de ter assumido funções em junho, apontando os apoios previstos e reafirmando que as medidas colocam "no bolso dos portugueses" 550 milhões de euros.

Na proteção dos rendimentos, o ministro detalhou que será feita através da redução do IVA da eletricidade (150 milhões de euros); redução temporária do IVA e taxa de retenção na fonte (400 milhões de euros); aumento extraordinário das pensões (99 milhões de euros); aumento da massa salarial da função pública (750 milhões de euros) e apoio à manutenção do emprego e da retoma da atividade (965 milhões de euros).

O ministro das Finanças aponta para uma recuperação de 5,4% da economia em 2021, depois da recessão histórica esperada para este ano de 8,5%.

