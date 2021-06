Sentar-se à mesa com alguém que chega a provar comida em oito dos melhores restaurantes do mundo por dia é um desafio - que garante uma experiência gastronómica à medida. O que vai chegando à mesa do Time Out Market da Ribeira, saído das diferentes cozinhas que ali fazem convergir a mais deliciosa comida de Lisboa, está bem à altura das expectativas, garantindo que não há fraqueza até bem depois de o sol se pôr. À boa maneira portuguesa, de que o homem por trás de um conceito que já está em sete cidades do mundo, de Nova Iorque ao Dubai, é um acérrimo defensor.

"Tornei-me um patriota bacoco", diz, enquanto abrimos hostilidades pelos fantásticos ovos benedict, brincando com a realidade de uma missão que assume: a de promover o nosso incrível país por todos os cantos onde chega. "É importante haver este lado de missão quando de está constantemente a pensar e em novos projetos; é a única forma de garantir que nos dedicamos verdadeiramente."