João Bento "O correio representa menos de 20% do nosso resultado operacional"

João Bento, CEO do grupo CTT, não cedia uma entrevista desde março de 2021. Desde então, um novo contrato de concessão de serviço universal entrou em vigor, embora os novos indicadores de qualidade não sejam conhecidos ainda. Por isso, e também por influência do contexto pandémico, surgiram litígios com o Estado e, entretanto, uma apressada mudança de sede ocorreu por causa da TAP. O banco do grupo vai ganhar um novo acionista e o grupo tem planos para rentabilizar património imobiliário com o apoio da Sonae Sierra. Os temas somam-se e as respostas do CEO dos CTT ao Dinheiro Vivo podem ser lidas aqui. O gestor fala em fase de transformação dos CTT para garantir rentabilidade futura.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia