Jaguar Land Rover e EDP Comercial unem-se para impulsionar a mobilidade elétrica

A parceria entre EDP Comercial e a Jaguar Land Rover surge com a finalidade de disponibilizar soluções integradas e fáceis de adotar no carregamento dos veículos elétricos.

A EDP Comercial anunciou esta manhã mais uma parceria com uma construtora automóvel, desta vez com a Jaguar Land Rover. A sinergia visa oferecer aos clientes que adquirem o veículo elétrico da marca britânica o acesso a soluções de carregamento para dentro e fora de casa com condições exclusivas.

Tirar partido do conhecimento e da experiência de ambas as empresas foi ponto de partida para esta colaboração, assumindo a EDP Comercial e a Jaguar Land Rover a ambição de liderar a transição para a mobilidade elétrica no país.

A parceria pretende ainda aumentar a proximidade das soluções de carregamento da EDP Comercial junto dos consumidores, passando a garantir que, no momento da compra de um carro 100% elétrico da Jaguar, o condutor terá à sua disposição uma solução de carregamento para dentro e fora de casa, além de toda a informação necessária para poder carregar o veículo de forma cómoda e com toda a segurança.

Para o carregamento em casa, seja em garagens individuais ou partilhadas, a Jaguar Land Rover e a EDP Comercial apresentam uma tecnologia de carregamento adequada às necessidades do veículo e ajustada à potência disponível no local. Para os carregamentos fora de casa, está disponível o cartão Mobilidade Elétrica EDP, com um tarifário com condições especiais exclusivas aos clientes de ambas as marcas. Saliente-

se que o cartão Mobilidade Elétrica EDP permite carregar o automóvel em toda a rede pública de carregamento, MOBI.E, que está em constante crescimento, contando já com mais de mil pontos contratados apenas pela EDP Comercial.

"Esta colaboração é mais um passo no forte compromisso da Jaguar Land Rover com a mobilidade elétrica que, aliás, já demonstrou a sua capacidade técnica de classe mundial ao trazer para o mercado modelos híbridos plug-in e o primeiro SUV de primeira qualidade elétrico a bateria, o Jaguar I-Pace", congratulou-se, em nota enviada às redações, Luis Antonio Ruíz, presidente e CEO da Jaguar Land Rover Espanha e Portugal, relembrando a estratégia da marca premium em ter até 2030 todos os modelos Jaguar e Land Rover em versão totalmente elétrica, bem como a meta de se tornar neutra em carbono até 2039.

Tornar descomplicada e intuitiva a estreia dos automobilistas portugueses na mobilidade elétrica é o motor a fazer avançar esta iniciativa, adianta, por seu turno, Pedro Vinagre, administrador da EDP Comercial: "O momento de aquisição de um veículo elétrico marca, muitas vezes, a entrada do cliente no ecossistema da mobilidade elétrica."

As dúvidas no arranque podem ser, por isso, muitas - qual o melhor equipamento para carregar, que tarifários estão disponíveis ou o que é necessário para carregar na via pública. "Com esta parceria, queremos fazer com que a experiência dos clientes da Jaguar e Land Rover seja simples e distintiva, oferecendo-lhes as melhores soluções do mercado e colocando o foco na simplicidade do processo, sempre com o cliente no centro da solução", justifica o responsável da elétrica, assegurando que a colaboração entre a Jaguar Land Rover e a EDP Comercial irá continuar a crescer com soluções integradas de mobilidade ajustadas às necessidades dos utilizadores e à constante evolução do setor.

