Isabel dos Santos presidente? "Farei o que tiver de fazer"

A herdeira de José Eduardo dos Santos vs. João Lourenço? Este pode ser o cenário que Angola enfrentará em 2022, quando acontecerão as eleições para a presidência. É a própria Isabel dos Santos que o admite, em entrevista à RTP3, transmitida nesta noite.

A empresária, que viu as suas participações e contas bancárias em Angola arrestadas na sequência de uma providência cautelar interposta no âmbito de um processo em que o Estado angolano reclama mil milhões a Isabel dos Santos, repete a defesa que tem feito sobretudo nas redes sociais, dizendo-se vítima de uma perseguição judicial em Luanda com o objetivo de neutralizá-la politicamente.

E admite vir a avançar para a presidência. "Farei tudo o que tiver de fazer para prestar serviço à minha terra, Angola", afirma, e em seguida, quando questionada especificamente sobre se será candidata contra João Lourenço, não hesita: "É possível."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Leia as atualizações a esta notícia no Dinheiro Vivo