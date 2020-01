Banco de Portugal prepara gabinete de crise para avaliar situação do EuroBic

EuroBic "encerra" relações comerciais com entidades de Isabel dos Santos

"Não tinha e não tenho" nada a ver com a Matter, diz Jorge Brito Pereira

O Banco de Portugal está a preparar um gabinete de crise para avaliar a situação do EuroBic, depois da divulgação, no domingo, dos documentos do Luanda Leaks, que envolvem Isabel dos Santos. A informação está a ser avançada pela SIC, esta segunda-feira.

A televisão adianta ainda que o regulador pretende uma alteração da estrutura acionista do banco e que Isabel dos Santos está a ser pressionada para sair do banco.

Ao DN/Dinheiro Vivo, fonte do Banco de Portugal disse não ter comentários a fazer sobre esta decisão.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Leia as atualizações a esta notícia no DInheiro Vivo