Investimento captado pelos vistos "gold" sobe 40% para 65,6 milhões

O investimento captado através dos vistos 'gold' em novembro aumentou 40% em termos homólogos e 48% face a outubro, para 65,6 milhões de euros, de acordo com contas feitas pela Lusa com base em dados do SEF.

No mês passado, o investimento angariado por via do programa de Autorização de Residência para o Investimento (ARI), que cumpriu 10 anos em outubro, totalizou os 65,6 milhões de euros, um aumento de 40% face aos 46,6 milhões de euros registados em novembro de 2021.

