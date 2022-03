Investimento cai 19,6% em fevereiro para 42 ME

O investimento captado através dos vistos 'gold' caiu 19,6% em fevereiro, face a igual mês de 2021, para 42 milhões de euros, de acordo com dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

No mês passado, o investimento angariado através do programa de Autorização de Residência para Investimento (ARI) ascendeu a 42 milhões de euros, o que representa uma queda de mais de 19% face aos 52,3 milhões de euros registados em fevereiro de 2021.

Já relativamente a janeiro, quando o montante captado ascendeu a 48 milhões de euros, o recuo foi de 12,5%.

No segundo mês do ano foram atribuídos 94 vistos 'gold' (o mesmo número que em janeiro), dos quais 69 em aquisição de bens imóveis (41 para reabilitação urbana) e 25 por via do critério de transferência de capital.

O investimento em compra de bens imóveis totalizou em fevereiro 32,7 milhões de euros, dos quais 14,3 milhões em reabilitação urbana, enquanto na transferência de capital o montante atingiu 9,3 milhões de euros.

Em fevereiro, foram atribuídos 21 vistos 'dourados' aos Estados Unidos, 13 à China, sete à Índia, outros sete ao Brasil e seis ao Líbano.

No mês passado, foram atribuídas 100 autorizações de residência a familiares reagrupados, sendo que no total do ano somam 205.

Nos dois primeiros meses do ano, o investimento captado através da ARI somou 90,1 milhões de euros, mais 5,5% que em igual período de 2021.

Desde que o programa de concessão de ARI foi lançado, em outubro de 2012, foram captados por via deste instrumento 6.189.950.701,18 euros. Deste montante, a maior parte corresponde a compra de bens imóveis, que totalizava até fevereiro 5.578.753.309,59 euros, sendo que a aquisição para reabilitação urbana ascende a 391.184.347,04 euros.

O investimento resultante da transferência de capitais é de 611.197.391,59 euros.

Desde a criação deste instrumento, que visa a captação de investimento estrangeiro, foram atribuídos 10.442 ARI: dois em 2012, 494 em 2013, 1.526 em 2014, 766 em 2015, 1.414 em 2016, 1.351 em 2017, 1.409 em 2018, 1.245 em 2019, 1.182 em 2020, 865 em 2021 e 188 em 2022.

Em mais de nove anos foram atribuídos 9.729 vistos por via de compra de imóveis, dos quais 1.131 tendo em vista a reabilitação urbana.

Por requisito da transferência de capital, os vistos concedidos foram 693 e 20 por criação de postos de trabalho.

Desde o início do programa foram atribuídas 17.426 autorizações de residência a familiares reagrupados, das quais 105 em 2022.