YouClap. A rede social de desafios é portuguesa e já vale 5 milhões

A YouClap é a rede social portuguesa que quer pôr os utilizadores a desafiarem-se. Há um ano no mercado, a plataforma criada em Ílhavo já conta com pelo menos 70 mil utilizadores e está a fechar uma ronda de investimento que a deverá avaliar em 4,6 milhões de euros. Espanha e Brasil serão as próximas grandes apostas.

