Xbox revela nova consola e mostra jogo do português Luís António em LA

A única das três grandes a fazer conferência na antecipação da feira de videojogos E3 em LA subiu a fasquia este ano. Houve vários momentos altos na apresentação da Xbox no Microsoft Theater, que durou hora e meia – e a estreia mundial do trailer do jogo “12 Minutes”, um projeto pessoal do português Luís António, foi um deles. No final, o líder da Xbox Phil Spencer avançou detalhes muito antecipados sobre a próxima geração de consolas. E pelo meio, uma aparição surpresa de Keanu Reeves, o lançamento do serviço de streaming e do Game Pass Ultimate.

