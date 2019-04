Wonderloop. A “versão sexy do LinkedIn” tem vídeos de perfil em vez de fotos

Foi o primeiro fenómeno da internet em 2019. Durante semanas, o desafio dos 10 anos invadiu as redes sociais. Na plataforma que Hanna Aase lançou esta semana, o desafio é de apenas dez segundos. No Wonderloop é esse o tempo que os utilizadores têm para conquistar quem está do outro lado.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia