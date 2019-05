Windfloat. Obras em marcha lenta, mas REN garante prazos de ligação à rede

De acordo com as estimativas da REN, o projeto de construção do cabo submarino que ligará a futura central eólica offshore Windfloat (que vai nascer este ano no mar português, ao largo da costa de Viana do Castelo), à rede nacional de distribuição de energia elétrica estará pronto “no final de 2019”, confirmou ao Dinheiro Vivo João Faria Conceição, administrador executivo da REN, esta quarta-feira, durante uma visita à sala de Despacho Nacional e ao centro de cibersegurança da empresa, em Sacavém.

