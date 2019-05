Volotea liga Porto/Bilbau já a pensar em novos voos

A Volotea é a mais recente conquista do aeroporto do Porto. A companhia área espanhola, cujo negócio está centrado em ligações entre cidades europeias de média e pequena dimensão, começou a operar a sua primeira rota no país, entre o Porto e Bilbau. E não quer ficar por aqui. “Claramente não é para termos uma só, não somos uma companhia grande e ainda temos muito para crescer”, disse Carlos Cerqueiro, diretor de desenvolvimento empresarial da transportadora.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia