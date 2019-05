VivaTech. Conheça o evento que travou a ida da Web Summit para Paris

São eventos diferentes, com histórias diferentes, mas com cada vez mais perfis semelhantes. O VivaTech, de Paris, só nasceu em 2016 decorreu de 16 a 18 de maio e já este ano bateu o seu recorde de visitantes, conseguindo 124 mil (muito graças ao facto de abrirem o último dia do evento ao público francês) vindos de 125 países. Estiveram presentes 13 mil startups e 3300 investidores.

