Vítor Ribeiro deixa Global Media Group

Victor Ribeiro, o presidente da Comissão Executiva da Global Media Group - do qual o DN faz parte -, anunciou que renuncia ao cargo e que vai sair da empresa, para abraçar um novo desafio profissional.

Queremos manifestar publicamente o nosso apreço pelo profissionalismo e pelo desempenho do Dr. Victor Ribeiro, que, em circunstâncias muito desafiantes, iniciou em 2014 a sua colaboração com o Grupo.

Num comunicado divulgado ao final da tarde de terça-feira, o presidente do Conselho de Administração, Daniel Proença de Carvalho, anunciou esta decisão manifestando também "apreço pelo profissionalismo" e pelo "espírito de lealdade e cordialidade com que ao longo destes anos o Dr. Victor Ribeiro desempenhou as suas funções executivas junto do Conselho de Administração e de todos os colaboradores do Grupo."

Segundo o mesmo comunicado, "o Conselho de Administração da Global Media e os acionistas têm em curso uma restruturação financeira, que vai fortalecer a sua estratégia e, nesse âmbito, muito em breve se procederá à recomposição do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da Global Media Group".