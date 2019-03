Vítor Constâncio admite “falha de supervisão”. Mas não do governador

Vítor Constâncio admite que pode ter existido “falha de supervisão” na Caixa Geral de Depósitos. Mas, a existir, essa responsabilidade foi dos serviços do Banco de Portugal e não do antigo governador, defende o antigo responsável máximo do supervisor. Liderou a instituição entre 200º e 2010.

