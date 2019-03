Vital Moreira critica familiares no governo. “Imprudência será castigada”

Vendo-se ele próprio alvo de críticas de “um leitor observa que recentemente desempenhei uma missão pública de nomeação governamental, sendo minha mulher ministra (embora alheia a tal missão)”, o ex-eurodeputado do PS e cronista do Dinheiro Vivo, foi das primeiras personalidades do universo socialista a falar abertamente e a censurar a entrada em jogo de relações familiares quando se trata de constituir equipas de trabalho.

