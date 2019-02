ViniPortugal com nova sala de provas no Porto

O número 8 da Rua da Flores é a nova ‘casa’ da ViniPortugal no Porto, que esta tarde aí inaugurou a sua nova sala de provas onde pretende dar resposta ao crescimento da procura turística da cidade. A meta é a de receber 30 mil visitantes até ao final do ano, seis vezes mais do que os registados em 2018.

