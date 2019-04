Vingadores encaixam um milhão de euros em Portugal, só na semana de estreia

Portugal juntou-se à loucura global. O filme”Vingadores: Endgame”, do universo Marvel, arrecadou só na semana de estreia 1.745,96 mil euros, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto do Cinema e Audiovisual, naquela que poderá ser a estreia mais bem-sucedida de sempre no país. De quinta-feira a domingo, foram mais de 250 mil pessoas as que encheram as 1644 sessões onde o filme esteve disponível.

