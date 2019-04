Vieira da Silva: governo não quer pré-reforma generalizada na função pública

O ministro do Trabalho, Segurança Social e Solidariedade, Vieira da Silva, entende que não está em causa um bloqueio no acesso à pré-reforma na função pública, permitida desde fevereiro para os trabalhadores com 55 ou mais anos. O que está em causa, defende, é preservar na Administração Pública as competências adquiridas pelos trabalhadores mais velhos ao longo dos anos, defendeu, comentando as declarações do ministro das Finanças, Mário Centeno, ao jornal Público esta terça-feira.

