Vídeo – IV Encontro Heróis PME by Yunit – Braga

Os melhores momentos do IV Encontro da iniciativa Heróis PME by Yunit sobre Inovação e Transformação Digital, que se realizou no dia 26 de março em Braga, e que contou com os nomes de Miguel Soares, CEO da PARTTEAM & OEMKIOSKS, Valentino Pereira, sócio-gerente da ITEC, Marcos Lopes, Head of Digital Transformation na Yunit e Susana Pascoal, da Victoria Seguros.

