Victor Ribeiro deixa o GMG para “abraçar novo desafio”

O CEO do Global Media Group, que pertence o Dinheiro Vivo, Victor Ribeiro, “apresentou a sua renúncia de Presidente da Comissão Executiva”, anunciou esta tarde o presidente do Conselho de Administração, Daniel Proença de Carvalho, em comunicado às redações. A saída de Victor Ribeiro é justificada com “um novo desafio profissional”.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia