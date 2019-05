A vice-presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, Filomena Oliveira apresentou a demissão do supervisor do mercado de capitais. A saída foi comunicada aos trabalhadores, segundo o Expresso. Filomena Oliveira entrou para a administração do supervisor em 2016, após uma carreira longa na Caixa Geral de Depósitos.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia