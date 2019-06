“Ver violência doméstica separada do trabalho não permite resposta mais eficaz”

Não é uma questão do trabalho, mas está a partir de agora a ele ligada à luz do direito internacional e será adotada em breve por Portugal. Os membros da Organização Internacional do Trabalho comprometem-se a mitigar os efeitos da violência doméstica no trabalho, sempre que seja praticável. A organização vai mais longe. Quer que empresas e sector público acomodem mais as necessidades das vítimas. Por exemplo, permitindo mudanças de posto de trabalho ou de turnos. Mas os patrões portugueses estão contra.

