O ritmo é alucinante. No ano passado venderam-se 178 691 casas de habitação em Portugal, mais 16,6% do que em 2017. São 490 casas por dia, mais 70 casas do que um ano antes. E um novo recorde para um mercado que vive um dos melhores momentos de sempre.

