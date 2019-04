“Vemos muitas indústrias a migrarem para Marrocos. É o caminho certo”

Se a tendência europeia é a de um mercado de trabalho cada vez mais envelhecido, a do norte de África é de crescente juventude na mão-de-obra. E de muito desemprego. Perto de um terço dos jovens com formação superior da bacia sul do Mediterrâneo não encontra trabalho. A estes juntam-se os milhões chegados de abaixo do Saara, e que se detêm à beira do Mediterrâneo. Entre a pressão das migrações e incapacidade de as economias absorverem as pessoas, há o risco de que do grande contingente jovem populacional do Sul não se venha a retirar dividendo.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia