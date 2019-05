Valor médio das novas pensões da CGA sobe 10%

O valor médio das novas pensões para quem se aposentou no ano passado no Estado aumentou 123 euros, passando de 1178 euros em 2017 para 1301 euros em 2018. É uma subida de 10,4% no valor médio da pensão dos 10 609 funcionários públicos que passaram à aposentação e reforma. Os dados foram divulgados ontem no relatório sobre a “Evolução orçamental da Segurança Social e da CGA em 2018”, publicado ontem pelo Conselho das Finanças Públicas (CFP).

