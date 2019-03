Universidades de Évora e do Porto no Top-5 das patentes nacionais na Europa

As Universidades de Évora e do Porto foram recordistas dos registos de patentes junto do respetivo instituto europeu no ano de 2018, foi recentemente divulgado. Ao todo, foram 12 os pedidos apresentados pelas duas instituições de ensino superior portuguesas – seis de cada uma -, o que as colocou no Top-5 dos pedidos nacionais submetidos ao Instituto Europeu de Patentes (IEP).

