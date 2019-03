Universidade de Aveiro vigia radioatividade da central de Almaraz

Fica a cerca de 100 quilómetros da fronteira com Portugal e utiliza as águas do Tejo para arrefecimento dos seus dois reatores. A central nuclear de Almaraz tem preocupado governos e associações ambientalistas. Todos os cuidados são poucos. E a Universidade de Aveiro desenvolveu uma tecnologia para medir os níveis de radioatividade das águas em tempo real, através de um detetor de trítio.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia