Universidade da Madeira adere à plataforma Santander X

A partir do corrente mês de abril, a Universidade da Madeira passa a ser a sexta instituição de ensino superior portuguesa a fazer parte da plataforma Santander X. O protocolo assinado com o Santander Universidades abre à instituição madeirense as portas do maior ecossistema de empreendedorismo universitário do mundo. Elsa Fernandes, vice-reitora da UMa com a pasta do Empreendedorismo e Inovação, não tem dúvidas quanto à mais-valia desta adesão: “É abrir o espaço aos nossos jovens para mostrarem as suas ideias e para poderem ter acesso às ideias de outros, a nível nacional e internacional, o que é uma janela de oportunidades imensa”.

