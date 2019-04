Universidade da Beira Interior: há 33 anos a formar talentos

A Universidade da Beira Interior (UBI) celebra no próximo dia 30 de abril 33 anos de existência, a última meia dúzia dos quais, integrada na Rede Santander Universidades, o que muito contribuiu para a visibilidade desta instituição e para o forte acento tónico na investigação, segundo diz o vice-reitor José Páscoa. A cerimónia do Dia da UBI terá lugar, a partir das 15:00 horas, no Anfiteatro das Sessões Solenes (Polo I) e, além das intervenções dos diversos responsáveis, vai incluir a entrega de medalhas, títulos, prémios e, este ano, a atribuição do título de Professor Emérito a um dos seus catedráticos.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia