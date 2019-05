Unbabel no pódio das melhores startups europeias

A portuguesa Unbabel foi considerada a terceira melhor startup na Europa, no Tech5, a competição anual organizada pela publicação digital The Next Web, em parceira com a fintech Adyen que avalia empresas europeias e de Israel, com base no desempenho, crescimento e potencial. Os critérios incluem rondas de investimentos, crescimento da equipa, cobertura da media e impacto social.

