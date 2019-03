Uma lagarta que um dia percebe que tem de ser borboleta

Na passada terça-feira, dia 26 de março, em Braga, aconteceu o IV e último dos “Encontros Yunit Heróis PME, hosted by Victoria Seguros”. Com foco no tema da Inovação e Transformação Digital, reuniram-se várias PME portuguesas para debater e conhecer melhor este tema, de tão grande importância para quem está a iniciar o seu negócio, como de facto referiram os convidados da mesa redonda. Com moderação de Susana Pascoal, Diretora de Marketing da Victoria Seguros, esta mesa redonda teve como oradores Miguel Soares, CEO da Parteam & Oemkiosks, Valentino Pereira, sócio-gerente da ITEC, e Marcos Lopes, Head of Digital Transformation na Yunit.

