Uber escolhe Lisboa para estrear bicicletas elétricas partilhadas

Depois do transporte de passageiros e de refeições, a Uber vai dar o salto para o mercado da micromobilidade em Portugal. Lisboa vai ser a primeira cidade europeia a receber as bicicletas elétricas partilhadas e que não têm locais fixos onde os utilizadores possam deixar estes veículos. A apresentação será feita na quinta-feira, dia 28, na Praça do Comércio, e irá contar com a presença do vereador da Mobilidade do município, Miguel Gaspar, segundo a informação obtida pelo Dinheiro Vivo junto de fontes ligadas ao processo.

