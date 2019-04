TVI dispensa Pedro Proença, o advogado que pediu mudança de juíza em caso de violação

A TVI dispensou "com efeitos imediatos" o advogado Pedro Proença, até agora comentador da estação de Queluz. Pedro Proença tinha pedido a escusa de uma juíza no recurso de um cliente condenado por ter violado a sua filha, por ser mulher e mãe. "As razões evocadas pela Defesa são contrárias aos valores e princípios que orientam a TVI", justifica a empresa em comunicado. Leia mais em Dinheiro Vivo, a sua marca de economia.