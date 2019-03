A TSF, rádio de informação do Global Media Group (o mesmo do Dinheiro Vivo) fechou fevereiro com 3,2% de audiência acumulada de véspera (AAV), um reforço de 0,3 pontos percentuais (pp) face a dezembro e 0,9 pp face a igual período do ano passado, de acordo com o Bareme Rádio.

