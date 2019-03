Trump também suspende voos do Boeing 737 Max

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, decidiu hoje suspender os voos dos aviões Boeing 737 Max, três dias após o acidente com o aeronave da Ethiopian Airlines, que vitimou 157 pessoas. A decisão foi tomada poucas horas depois do governo do Canadá ter anunciado que também proibia as operações deste modelo de avião no seu espaço aéreo. São já 57 países a interditar os céus ao Boeing 737.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia