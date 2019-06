Transportes do Porto geridos pela autarquia “agora, ou não há tempo”

O presidente da Área Metropolitana do Porto (AMP) disse hoje que quer a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) municipalizada “antes do verão”, para que as autarquias consigam preparar a “acomodação orçamental” da empresa antes das legislativas de 6 de outubro. “Ou é agora ou no fim do ano não temos tempo, em termos orçamentais, de preparar tudo para acomodar a empresa. É uma grande oportunidade. Espero que a STCP esteja municipalizada antes das férias do verão”, afirmou Eduardo Vítor Rodrigues, que é também presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, à margem da reunião do executivo municipal.

